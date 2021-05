Pomezia, nuovo teatro comunale, via alla gara per affidare i lavori: ecco le immagini del progetto (FOTO) (Di mercoledì 12 maggio 2021) E’ stato aperto il bando di gara finalizzato ad affidare i lavori di completamento del teatro comunale (ex consorzio agrario) a Pomezia. I lavori prevedono la realizzazione della sala teatrale: una struttura che potrà contenere 500 posti, progettata in modo da essere multifunzionale dal punto di vista dello spettacolo, potendo ospitare con estrema flessibilità qualsiasi tipo di rappresentazione artistica. C’è tempo fino al 23 giugno per presentare le offerte sul portale. «Pomezia avrà il suo teatro – evidenzia il Sindaco Adriano Zuccalà – Il nostro progetto sta finalmente prendendo una forma concreta. Il progetto, che prevede il completamento del corpo principale, è stato adeguato al finanziamento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 maggio 2021) E’ stato aperto il bando difinalizzato addi completamento del(ex consorzio agrario) a. Iprevedono la realizzazione della sala teatrale: una struttura che potrà contenere 500 posti, progettata in modo da essere multifunzionale dal punto di vista dello spettacolo, potendo ospitare con estrema flessibilità qualsiasi tipo di rappresentazione artistica. C’è tempo fino al 23 giugno per presentare le offerte sul portale. «avrà il suo– evidenzia il Sindaco Adriano Zuccalà – Il nostrosta finalmente prendendo una forma concreta. Il, che prevede il completamento del corpo principale, è stato adeguato al finanziamento ...

Advertising

CorriereCitta : Pomezia, nuovo teatro comunale, via alla gara per affidare i lavori: ecco le immagini del progetto (FOTO) - ZuccalaAdriano : #Pomezia Nuovo #teatro comunale, al via la gara per l’affidamento dei lavori di completamento Il nostro progetto s… - Comune_Pomezia : #Pomezia Nuovo #teatro comunale, al via la gara per affidamento dei lavori di completamento Il Sindaco Zuccalà: “I… - ZuccalaAdriano : #Pomezia Riqualificazione di piazza San Benedetto da Norcia, il Comune presenta il progetto. Così contrastiamo atti… - RadiOndaBlu : Cittadinanza Attiva a Pomezia, inaugurato il nuovo circuito podistico -