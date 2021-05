Politica - Il decreto sui mobility manager è legge

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Nel corso dell'evento organizzato dall'Ansa Abitare il futuro: quali infrastrutture per una mobilità sostenibile, il ministro dei Trasporti e delle mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha annunciato di aver firmato, insieme con il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, ilsull'istituzione deinelle imprese e nelle istituzioni con oltre di 100 addetti e non più dopo i 300. Ciò vuol dire, ha sottolineato il ministro, che si ha l'opportunità di ripensare i tempi della città, i tempi del movimento, delle scuole, delle persone. Non dobbiamo solo inseguire i cambiamenti, ma possiamo gestire questo elemento che incide moltissimo sulla qualità della vita. Coinvolte anche le città. Secondo quanto aveva detto Giovannini, iloltre che alle aziende dovrebbe riguardare anche le ...

Secondo quanto aveva detto Giovannini, iloltre che alle aziende dovrebbe riguardare anche le città oltre i 50.000 abitanti, dove Comuni e Province dovrebbero dialogare tra loro per meglio ...