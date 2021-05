PNRR | Bonomi | grande opportunità per modernizzare sistema Italia

(Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – Con il Recovery “il nostro Paese, dopo questa pandemia che ha messo in crisi molti nostri settori, ha l’di ripartire con molte risorse messe a disposizione nell’ambito del programma Next Generation Eu”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo, in occasione di un convegno organizzato da Accredia e Censis sottolineando che “queste risorse rappresentano unaperilche deve risolvere alcuni nodi di carattere strutturale”. “La manifattura sarà coinvolta in maniera sostanziale”, ha spiegato il numero uno degli Industriali aggiungendo: “per cogliere questa, oltre a presentare progetti concreti e sostenibili, abbiamo però la necessità di poter contare su ...

IlConteIT : La 'visione dei #soldi'. Arrivano 50 miliardi di dindi, c'è 'visione' quanta ne vogliono. L'eterno regaluccio alle…

Secondo"le risorse economiche a disposizione devono essere indirizzate solo alle imprese in regola, con i requisiti definiti, evitando che si generi una competitività falsata per l'accesso ...... coinvolta in una delle riforme più importanti previste nel", ha detto Giuseppe Rossi, ... Paola Generali, Consigliere di Confcommercio Imprese per l'Italia, Carlo, Presidente di ...Con il Recovery "il nostro Paese, dopo questa pandemia che ha messo in crisi molti nostri settori, ha l'opportunità di ripartire con molte ...SIAMO UN PAESE ancora prevalentemente analogico. E questo è assurdo, non solo perché la scarsa digitalizzazione causa inefficienza, ma anche perché quando sul digitale investiamo, riscontriamo risulta ...