PIL Italia | Gentiloni | previsioni di crescita “positive e incoraggianti”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Commissario europeo all’Economia Paoloha confermato la previsione di “un forte rimbalzo” quest’anno per l’economiana, mentre “il Recovery Fund e le riforme giocheranno un ruolo importante nel sostenere la ripresa”. Ledisull’sono state definite da” durante la conferenza stampa di presentazione delleeconomiche dell’Ue di primavera. Quanto ai rischi, oltre quelli generali, “io direi che la sfida principale sarà, nei prossimi mesi e anni, per un paese come l’, quella dell’attuazione dei programmi di investimenti e riforme”. Tornando al quadro europeo. il Commissario ha spiegato che “ora i rischi sulle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Recovery spinge Pil Italia, +4,2% nel 2021. Forte ripresa, crescita torna a pre-pandemia entro la fine del 2022',… - Agenzia_Italia : L'Italia potrebbe crescere del 4,2% quest'anno. Lo dice l'Ue - Testament73 : Il Recovery spinge il Pil dell'Italia, +4,2% nel 2021 - Europa - - infoiteconomia : Commissione UE: Pil dell'Italia in forte ripresa - BomprezziMarco : RT @ELiberati: PIL: alzate le stime di crescita dell'Italia. Perché Conte funziona meglio quando non c'é ... -

Ultime Notizie dalla rete : PIL Italia

Quanto ai rischi , oltre quelli generali, "io direi che la sfida principale sarà, nei prossimi mesi e anni, per un paese come l', quella dell'attuazione dei programmi di investimenti e riforme".Secondo le previsioni della Commissione europea, la crescita dell'sarà in linea con quella ... Il rapporto debito/della zona euro salirà al 102% quest'anno per poi scendere al 101% l'anno ...Il Recovery plan spinge l’economia italiana: con un rialzo del Pil a 4,2% quest'anno e 4,4% il prossimo. Lo scrive la Commissione Ue nelle previsioni economiche di primavera che sottolinea: «Le vaccin ...L'Istat nella sua nota mensile ha parlato di prospettive favorevoli per il prossimi mesi, l'Italia recupera. Il Ftse Mib è tuttavia in una fase incerta.