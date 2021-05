Pierpaolo Sileri e Tomaso Montanari ospiti di Accordi&Disaccordi stasera alle 21 25 su Nove Con Marco Travaglio

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Torna sull’appuntamento con la stretta attualità del talk ‘Accordi&Disaccordi’, in diretta ogni mercoledì in prima serata con la conduzione di Andrea Scanzi e Luca Sommi. La puntata di, mercoledì 12 maggio21:25 vedeil sottosegretario alla Salutee lo storico dell’arte. In studio si continuerà a parlare di campagna vaccinale e riaperture, nella settimana in cui il Paese sembra avviarsi verso ulteriorintamenti, mentre i partiti continuano a litigare sul coprifuoco. Inoltre si discuterà degli scenari che si aprono in vista delle prossime elezioni amministrative. Il direttore de Il Fatto Quotidianocommenterà come sempre ...

... come ha spiegato il sottosegretarionei giorni scorsi. Vaccinazione in Italia Ad oggi sono state somministrate in tutte le regioni d'Italia 24.950.456 dosi di vaccino anti - Covid ...Aldo Grasso per il 'Corriere della Sera'in tv Domanda: è più importante il ministro della Salute Roberto Speranza o il sottosegretario? È una domanda in termini mediatici, non priva però di ...Cambiamento nell'orario del coprifuoco e nuovi criteri per stabilire il colore delle Regioni. Sono questi alcuni dei punti che verranno modificati dall'ultimo decreto in vigore, visto ...Quali sono le regole per la prossima estate 2021 in merito alle mascherine all'aperto che forse saranno evitate da luglio.