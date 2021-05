Pierpaolo Dionisi ultime notizie sull’uomo scomparso a Bruxelles

Leggi su ck12

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Dinon si sa più nulla da quasi due anni. Questa seta un nuovo appello: ha una compagna e due bimbe che lo aspettanoSono quasi due anni chemanca da casa. Èdail 9 luglio 2019 e questa sera a Chi l’ha visto andrà in onda un nuovo appello della famiglia, da Bruno in particolare, il padre, che gli chiede di farsi sentire e di tornare, qualsiasi cosa abbia fatto. L’uomo era partito nel gennaio del 2019 da Chieti. Aveva 36 anni e nella capitale belga si era recato come migliaia di italiani per cercare lavoro. Dopo sei mesi di permanenza all’estero, i contatti si sono interrotti. La famiglia, disperata, si era già rivolta al programma di RaiTre per cercarlo. Quello ...