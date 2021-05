Piero Angela: “Serve il bis al Quirinale, ho chiesto a Mattarella di ricandidarsi” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito a Piero Angela l’onorificenza di Cavaliere di Gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Il giornalista e divulgatore scientifico, noto al grande pubblico per il programma tv Quark, con il suo impegno nell’informazione scientifica, ha offerto un contributo determinante alla collettività nel periodo della pandemia Covid. Per questo il capo dello Stato lo ha premiato: “Questo riconoscimento rappresenta il grazie di tante generazioni di italiani”. All’Ansa Piero Angela racconta: “Sono stato ricevuto con mia moglie dal presidente Mattarella, nel suo studio: è stato molto gentile, ha avuto parole di considerazione per il lavoro che ho svolto finora, e anch’io ho avuto modo esprimergli la gratitudine di tutti noi ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Presidente della Repubblica Sergioha conferito al’onorificenza di Cavaliere di Gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Il giornalista e divulgatore scientifico, noto al grande pubblico per il programma tv Quark, con il suo impegno nell’informazione scientifica, ha offerto un contributo determinante alla collettività nel periodo della pandemia Covid. Per questo il capo dello Stato lo ha premiato: “Questo riconoscimento rappresenta il grazie di tante generazioni di italiani”. All’Ansaracconta: “Sono stato ricevuto con mia moglie dal presidente, nel suo studio: è stato molto gentile, ha avuto parole di considerazione per il lavoro che ho svolto finora, e anch’io ho avuto modo esprimergli la gratitudine di tutti noi ...

