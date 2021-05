Piero Angela, perché è il nostro Cavaliere (della cultura) preferito (Di mercoledì 12 maggio 2021) Adesso Piero Angela è ufficialmente Cavaliere, poiché ha ricevuto dal Presidente Sergio Mattarella l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Non è il primo riconoscimento dal Quirinale: nel 2017 aveva ricevuto anche il Premio Penna d’Oro. Quanto a riconoscimenti vari, è a quota due cittadinanze onorarie, un asteroide a suo nome, dodici lauree honoris causa e via dicendo. Dicevamo che con questa onorificenza, Piero Angela è ufficialmente Cavaliere, ma è quasi un pro-forma, perché per noi, Cavaliere, lo era già. Chi, se non Piero Angela infatti, potrebbe impersonare meglio la figura dell’eroe cavalleresco? Certo, la spada di ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Adessoè ufficialmente, poiché ha ricevuto dal Presidente Sergio Mattarella l'onorificenza didi Gran Croce dell'Ordine al MeritoRepubblica Italiana. Non è il primo riconoscimento dal Quirinale: nel 2017 aveva ricevuto anche il Premio Penna d’Oro. Quanto a riconoscimenti vari, è a quota due cittadinanze onorarie, un asteroide a suo nome, dodici lauree honoris causa e via dicendo. Dicevamo che con questa onorificenza,è ufficialmente, ma è quasi un pro-forma,per noi,, lo era già. Chi, se noninfatti, potrebbe impersonare meglio la figura dell’eroe cavalleresco? Certo, la spada di ...

