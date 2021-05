Picchia la mamma per quattro anni ma lei lo difende. Lo incastrano le "cimici"

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Barzio (Lecco) - Lui non era più suo figlio, ma il carnefice e le non era più la suama la vittima. Per almenoun 34enne di Barzio in Valsassina hato, maltrattato, ...

Advertising

RB18991 : @Meggyorgoglio @TheRealFed_ Non si picchia ovviamente...ma il moccioso figlio di papá e di mammá che dice sbirrazzi… - Morpi9 : @leporello19 @gayit È come da piccolo, a scuola ti picchiava la maestra poi lo dicevi alla mamma e ti picchiava pur… - harryismyellow : @foolsgvld__ no mia mamma mi picchia sennò aiudo - LaSarfatti : RT @annarita443: Volavano ciabatte già dal 360 a.c. Perché la mamma è sempre la mamma. Afrodite picchia Eros con un sandalo. Museo archeolo… - Valter14032653 : RT @annarita443: Volavano ciabatte già dal 360 a.c. Perché la mamma è sempre la mamma. Afrodite picchia Eros con un sandalo. Museo archeolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Picchia mamma

Il Giorno

Per almeno quattro anni un 34enne di Barzio in Valsassina ha picchiato, maltrattato, violentato psicologicamente e tenuto in ostaggio in casa ladi 73 anni. Lei non ha mai voluto denunciare il ...Ripetuti maltrattamenti, botte e minacce durati per mesi, se non addirittura anni. Sono queste le accuse rivolte a un 50enne di Vigliano che nei giorni scorsi è stato arrestato dai carabinieri. Dopo ...Intervento dei carabinieri a Barzio in Valsassina che avevano piazzato cimici e telecamere. Dal 2017 maltrattava la madre con cui abitava, arrivando anche a sequestrarla in casa ...Per il giudice però si era trattato di legittima difesa. Il ragazzo è invece finito a processo per maltrattamenti e lesioni ...