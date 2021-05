Piano Scuola estate, Grieco ribadisce: “Non c’è obbligo di impegno per i docenti” [VIDEO] (Di mercoledì 12 maggio 2021) "Le differenze territoriali sono enormi in Italia. La parte dei 150 milioni per le singole scuole saranno ripartite in modo equo, mentre 300 milioni di fondi Pon saranno destinate alle scuole del sud Italia". Così Cristina Grieco, dirigente scolastica e collaboratrice del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. L'articolo Piano Scuola estate, Grieco ribadisce: “Non c’è obbligo di impegno per i docenti” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 maggio 2021) "Le differenze territoriali sono enormi in Italia. La parte dei 150 milioni per le singole scuole saranno ripartite in modo equo, mentre 300 milioni di fondi Pon saranno destinate alle scuole del sud Italia". Così Cristina, dirigente scolastica e collaboratrice del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. L'articolo: “Non c’èdiper i

Advertising

RegioneER : VACCINAZIONI, in @RegioneER, da DOMANI prenotazioni per i 60-64enni, ENTRO MAGGIO i 55-59enni. VIA SUBITO anche ai… - orizzontescuola : Piano Scuola estate, Grieco ribadisce: “Non c’è obbligo di impegno per i docenti” [VIDEO] - orizzontescuola : Piano Scuola Estate, supplente al 30 giugno può chiedere la disoccupazione Naspi e accettare il PON? - orizzontescuola : Piano Scuola Estate, fasi ed istruzioni. Scarica modelli: schema progetto, disponibilità docenti, rilevazione bisog… - ProDocente : Piano Scuola Estate, supplente al 30 giugno può chiedere la disoccupazione Naspi e accettare il PON? -