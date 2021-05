Piano nazionale scuola digitale, le misure per il 2021 [DECRETO] (Di mercoledì 12 maggio 2021) Con DECRETO del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, è stata definita la destinazione delle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale per l’anno 2021. L'articolo Piano nazionale scuola digitale, le misure per il 2021 DECRETO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 maggio 2021) Condel Ministro dell’istruzione 30 aprile, n. 147, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, è stata definita la destinazione delle risorse delper laper l’anno. L'articolo, leper il

Advertising

renatobrunetta : Nel #dlsemplificazioni arriverà una riforma per unificare tutti i Piani oggi richiesti alle amministrazioni, dalla… - Telethonitalia : #EMM2021 Al via il Meeting 2021 di @eurordis: 960 membri da 73 paesi rappresentano 30 milioni di persone in Europa… - FunzPub : Il ministro @renatobrunetta: “Per lo smart working piena autonomia degli uffici. A regime sarà regolato dai contrat… - Nicola23453287 : RT @andiamoviaora: In Italia abbiamo il centro destra che lo vuole... In Francia viene bocciato il Pass Sanitario, 108 voti contro 103. Alt… - ProDocente : Piano nazionale scuola digitale, le misure per il 2021 [DECRETO] -