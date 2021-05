Philogen | posizione finanziaria netta positiva a 104 | 7 milioni di euro

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) –, azienda italo-svizzera attiva nel settore delle biotecnologie e quotata sull’MTA di Borsa Italiana, ha chiuso il primo trimestre 2021 con liquidità pari a circa 122di, rispetto a 61,9dial 31 dicembre 2020, e unapari a 104,7di, in incremento di oltre il 130% rispetto al 31 dicembre 2020. La variazione – sottolinea la società riflette principalmente il capitale raccolto in fase di IPO pari a circa 65,5di, al netto delle commissioni corrisposte al consorzio per il collocamento istituzionale. Nel primo trimestre 2021, il gruppo ha inoltre avuto incassi per ...