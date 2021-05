Pfizer Italia: "Per maggio circa 2,5 milioni di dosi a settimana e da giugno 3,5 milioni" (Di mercoledì 12 maggio 2021) "Pfizer - ha precisato - non ha mai fatto affermazioni su un range di seconda somministrazione più ampio. Ha fatto una sottomissione alle autorità regolatorie per una prima somministrazione e per una seconda a 21 giorni: è quanto approvato da Fda, Ema e Aifa. Sull'allungamento della somministrazione, dal punto di vista della risposta immunitaria noi non abbiamo dati in merito" Leggi su rainews (Di mercoledì 12 maggio 2021) "- ha precisato - non ha mai fatto affermazioni su un range di seconda somministrazione più ampio. Ha fatto una sottomissione alle autorità regolatorie per una prima somministrazione e per una seconda a 21 giorni: è quanto approvato da Fda, Ema e Aifa. Sull'allungamento della somministrazione, dal punto di vista della risposta immunitaria noi non abbiamo dati in merito"

ladyonorato : Il Italia, 100 decessi registrati al 26 marzo. Il 7% di reazioni GRAVI (significa che serve il ricovero) vi pare po… - Agenzia_Ansa : 'Il vaccino è stato studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni. Dati su di un più lungo range di sommini… - Adnkronos : Seconda dose #Pfizer a 35 giorni? Il direttore medico di Pfizer Italia suggerisce di 'attenersi ai 21 giorni' dalla… - a42nno : RT @RaiNews: #Vaccini, Valeria Marino (#Pfizer Italia) a #RaiNews24: 'Per maggio circa 2,5 mln di dosi a settimana e da giugno 3,5 mln'. 'S… - fgavazzoni : Non voglio entrare nel merito della questione Locatelli/Pfizer su distanza tra dose 1 e dose 2 ma dopo UK il prolun… -