Petrolio: a New York chiude in rialzo a 66,08 dollari (Di mercoledì 12 maggio 2021) New York, 12 mag. (Adnkronos/Xin) – Il Petrolio chiude in rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per giugno ha chiuso in crescita di 80 cents attestandosi a 66,08 dollari al barile. L'articolo CalcioWeb.

