Perché la liason Germania-Nordafrica sull’idrogeno fa comodo anche all’Italia

Leggi su formiche

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Lasi sta muovendo molto attivamente innella geopolitica dell‘idrogeno: si tratta di un’interessante opportunitàper l’Italia. Lo dimostra ulteriormente un accordo raggiunto alcuni mesi fa con la Tunisia, che potrebbe mutare i rapporti di forza (non solo in quell’area) sul tema così strategico come l’idrogeno e la relativa importazione che avverrebbe via tubi. Energia e alleanze vanno sempre di più a braccetto. BERLINO-TUNISI Il governo tedesco ha assegnato un gettone da 30 milioni di euro alla Tunisia per costruire un’alleanzaverde (Power-to-X) con Tunisi. La decisione è il frutto del memorandum d’intesa (MoU) siglato dal ministro dell’energia e delle miniere Saloua Sghaier e dal segretario di Stato parlamentare del ministro federale per la cooperazione e lo sviluppo economico ...