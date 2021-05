Perché Fiorello ha Maurizio Costanzo come foto profilo? “Ha hackerato la pagina”: spunta la verità (Di mercoledì 12 maggio 2021) Legati da un’amicizia lunga oltre 30 anni, Fiorello e Maurizio Costanzo hanno un rapporto molto forte. Lo showman, che quest’anno ha spalleggiato Amadeus nel corso del Festival di Sanremo 2021, ha ricevuto inoltre i complimenti da parte del marito di Maria De Filippi, per come si è destreggiato sul palco. Nonostante la platea vuota, infatti, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 12 maggio 2021) Legati da un’amicizia lunga oltre 30 anni,hanno un rapporto molto forte. Lo showman, che quest’anno ha spalleggiato Amadeus nel corso del Festival di Sanremo 2021, ha ricevuto inoltre i complimenti da parte del marito di Maria De Filippi, persi è destreggiato sul palco. Nonostante la platea vuota, infatti, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

ME0WSANIE : ma perché hongjoong mi ricorda fiorello a sanremo dell’anno scorso che parla con l’autotune ?! - Marco__DiVaio : @bbianconeraa Ma era sicuramente un tweet un po’ perché a me non piace il fatto che lui debba fare il protagonista… - wonderblurry : (18) allora purtroppo non ti conosco molto bene quindi ti attivo le notifiche poi mi piace tantissimo il tuo layout… - RidiamoSe : @idealizzodal97 Shame on me??. Fan convintissima di tz e credevo davvero che sarebbe stato il Fiorello della mostra… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Fiorello Nonna Gelmira festeggia i 106 anni, memoria ferrea e giocatrice di tresette PREGHIERE E REBUS Le sue giornate sono scandite dalla preghiera, 'perché - spiega - ti aiuta a ... Nel paese conobbe il marito Fiorello. Ma la felicità durò poco: lui partì per la guerra in Grecia, poi ...

Csm, il ruolo di Davigo sotto la lente dei pm di Roma e Brescia ... degli atti sul pm milanese Paolo Storari , indagato per rivelazione di segreto d'ufficio , perché ... Fiorello e la lezione di tennis a Djokovic: "Piegati, colpisci e chiudi il punto" <

Perché Fiorello ha Maurizio Costanzo come foto profilo? “Ha hackerato la pagina”: spunta la verità Velvet Gossip PREGHIERE E REBUS Le sue giornate sono scandite dalla preghiera, '- spiega - ti aiuta a ... Nel paese conobbe il marito. Ma la felicità durò poco: lui partì per la guerra in Grecia, poi ...... degli atti sul pm milanese Paolo Storari , indagato per rivelazione di segreto d'ufficio ,...e la lezione di tennis a Djokovic: "Piegati, colpisci e chiudi il punto" <