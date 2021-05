Per Israele la politica italiana depone le armi: solidarietà bipartisan al Portico d'Ottavia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un Portico per tutti. Ma soprattutto per loro due. Abituati alla Striscia di Gaza della politica italiana e ben allenati a mandarsi missili quotidiani, Matteo Salvini ed Enrico Letta si ritrovano per la prima volta sotto la bandiera di Israele. Che non è appunto quella del governo Draghi, di cui sono i litigiosi azionisti con reciproche accuse di sabotaggio. Eccoli al Portico d’Ottavia, cuore del ghetto, giorno dell’orgoglio, bandiere alle finestre. Bambini con i cartelli “fuori Hamas dalla Palestina”. I leader della Lega e del Pd si avvicendano sul palco dove poi vi torneranno per una foto di gruppo con gli altri rappresentanti dei partiti. Antonio Tajani, applauditissimo, cita le battaglie di Marco Pannella e il lavoro diplomatico di Silvio Berlusconi. Salvini, anche per lui ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Unper tutti. Ma soprattutto per loro due. Abituati alla Striscia di Gaza dellae ben allenati a mandarsi missili quotidiani, Matteo Salvini ed Enrico Letta si ritrovano per la prima volta sotto la bandiera di. Che non è appunto quella del governo Draghi, di cui sono i litigiosi azionisti con reciproche accuse di sabotaggio. Eccoli ald’, cuore del ghetto, giorno dell’orgoglio, bandiere alle finestre. Bambini con i cartelli “fuori Hamas dalla Palestina”. I leader della Lega e del Pd si avvicendano sul palco dove poi vi torneranno per una foto di gruppo con gli altri rappresentanti dei partiti. Antonio Tajani, applauditissimo, cita le battaglie di Marco Pannella e il lavoro diplomatico di Silvio Berlusconi. Salvini, anche per lui ...

