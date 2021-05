Pena estinta per Luigi Bergamin dopo il ricorso dell'avvocato: era uno dei terroristi arrestati in Francia (Di mercoledì 12 maggio 2021) E' arrivata questa mattina la sentenza contro uno dei terroristi arrestati in Francia. È stata dichiarata 'estinta' per prescrizione la Pena di 16 anni e 11 mesi che avrebbe dovuto espiare Luigi ... Leggi su globalist (Di mercoledì 12 maggio 2021) E' arrivata questa mattina la sentenza contro uno deiin. È stata dichiarata '' per prescrizione ladi 16 anni e 11 mesi che avrebbe dovuto espiare...

