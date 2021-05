Pena estinta per Bergamin, uno degli ex terroristi arrestati in Francia. Accolto il ricorso dell'avvocato (Di mercoledì 12 maggio 2021) È stata dichiarata “estinta” per prescrizione la Pena di 16 anni e 11 mesi che avrebbe dovuto espiare Luigi Bergamin, 73enne ex militante dei Proletari armati per il comunismo che si è costituito in Francia dopo il blitz delle forze dell’ordine del 28 aprile che ha portato all’arresto in totale di nove ex terroristi degli Anni di Piombo, ora in libertà vigilata. Lo ha deciso la Corte d’Assise di Milano accogliendo il ricorso dell’avvocato Giovanni Ceola, con un provvedimento che avrà effetti sul procedimento francese in vista dell’eventuale estradizione dell’ex Pac. Una decisione che, tra l’altro, arriva dopo la prescrizione della ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) È stata dichiarata “” per prescrizione ladi 16 anni e 11 mesi che avrebbe dovuto espiare Luigi, 73enne ex militante dei Proletari armati per il comunismo che si è costituito indopo il blitze forze’ordine del 28 aprile che ha portato all’arresto in totale di nove exAnni di Piombo, ora in libertà vigilata. Lo ha deciso la Corte d’Assise di Milano accogliendo ilGiovanni Ceola, con un provvedimento che avrà effetti sul procedimento francese in vista’eventuale estradizione’ex Pac. Una decisione che, tra l’altro, arriva dopo la prescrizionea ...

