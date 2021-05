Peli sotto il mento? Non sentirti a disagio! Ecco perché crescono e come sbarazzarsene nel migliore dei modi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Donne arrendetevi e accettate la realtà: anche voi avete i Peli superflui. Non sappiamo perché li abbiamo, visto che sono appunto superflui, ma sappiamo solo che ci dobbiamo fare i conti. A parte le solite zone – gambe, ascelle, braccia, baffetti, inguine eccetera – ci sono donne che hanno Peli anche dove poche li hanno. Dove? Sul mento ad esempio, ma se spesso sono solo Peli antiestetici da eliminare, a volte possono essere un segno che qualcosa non va, quindi è sempre bene non sottovalutarne la presenza. Ci sono anche, però, dei fattori da tener presente, ad esempio il fatto che questo sembra essere un tratto ereditario. Se invece nessuna donna della famiglia ha Peli sul mento, l’interessata dovrebbe visitare uno specialista. Cause dei ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 12 maggio 2021) Donne arrendetevi e accettate la realtà: anche voi avete isuperflui. Non sappiamoli abbiamo, visto che sono appunto superflui, ma sappiamo solo che ci dobbiamo fare i conti. A parte le solite zone – gambe, ascelle, braccia, baffetti, inguine eccetera – ci sono donne che hannoanche dove poche li hanno. Dove? Sulad esempio, ma se spesso sono soloantiestetici da eliminare, a volte possono essere un segno che qualcosa non va, quindi è sempre bene nonvalutarne la presenza. Ci sono anche, però, dei fattori da tener presente, ad esempio il fatto che questo sembra essere un tratto ereditario. Se invece nessuna donna della famiglia hasul, l’interessata dovrebbe visitare uno specialista. Cause dei ...

Advertising

96H4D1D : @tpwkrora_ 'OH MA GIORGIA NON DIRE COSÌ' MA VAFFANCULO MANCO HAI PELI SOTTO LA PATATA E PARLI - bianca_log : RT @Nynphea: io: ognuno è libero di fare quello che vuole con il proprio corpo x: oddio ma tu sei una di quelle femministe che non si fa i… - Nynphea : io: ognuno è libero di fare quello che vuole con il proprio corpo x: oddio ma tu sei una di quelle femministe che… - jadesalvami : @xhalamett @amb1gua Onestamente non lo so. Personalmente mi depilo le gambe perché mi piace averle lisce e sotto i… - ilsidero : @faithless95 Beh, comprensibile. Non lo è solo se sei una femminista con i peli sotto le ascelle. -