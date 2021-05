Paura a Roma: scoppia l’incendio in pieno giorno. Ecco cosa sta succedendo (FOTO) (Di mercoledì 12 maggio 2021) Momenti di Paura a Roma, zona Piazza Bologna, quando una densa colonna di fumo nera si è innalzata tra i palazzi del quartiere. A prendere fuoco sono state diverse auto, in Via Pisa e in pieno giorno, intorno alle ore 13:00. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che sono riusciti a domare le fiamme e la polizia locale Gruppo Sapienza che ha chiuso la strada all’incrocio con via Salento. I residenti del quartiere hanno vissuto momenti di panico, ma sembrerebbe che la situazione al momento si tornata sotto controllo. Incendio 1 di 4 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Momenti di, zona Piazza Bologna, quando una densa colonna di fumo nera si è innalzata tra i palazzi del quartiere. A prendere fuoco sono state diverse auto, in Via Pisa e in, intorno alle ore 13:00. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che sono riusciti a domare le fiamme e la polizia locale Gruppo Sapienza che ha chiuso la strada all’incrocio con via Salento. I residenti del quartiere hanno vissuto momenti di panico, ma sembrerebbe che la situazione al momento si tornata sotto controllo. Incendio 1 di 4 ...

