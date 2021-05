Paura a Pomezia, rapina alla farmacia comunale, ecco cosa è successo (FOTO) (Di mercoledì 12 maggio 2021) Attimi di Paura e confusione nella farmacia comunale di Pomezia; alle 13 circa infatti due pattuglie dei Carabinieri della stazione Locale e la Polizia Locale sono dove intervenire per una tentata rapina. A preoccupare i passanti però è stata la presenza di un’ambulanza, per un possibile ferito. Una persona è stata fermata e portata in caserma, spetta ora ai Carabinieri di Pomezia interrogare l’uomo e ricostruire la dinamica. Articolo in aggiornamento 1 di 6 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Attimi die confusione nelladi; alle 13 circa infatti due pattuglie dei Carabinieri della stazione Locale e la Polizia Locale sono dove intervenire per una tentata. A preoccupare i passanti però è stata la presenza di un’ambulanza, per un possibile ferito. Una persona è stata fermata e portata in caserma, spetta ora ai Carabinieri diinterrogare l’uomo e ricostruire la dinamica. Articolo in aggiornamento 1 di 6 ...

Advertising

CorriereCitta : Paura a Pomezia, rapina alla farmacia comunale, ecco cosa è successo (FOTO) - ilfaroonline : #Pomezia, incendio nella notte, in fiamme un appartamento al sesto piano di una palazzina. Due persone intossicate - zazoomblog : Paura a Pomezia grosso incendio in un appartamento: alcune persone intossicate ecco cosa è successo - #Paura… - CorriereCitta : Paura a Pomezia, incendio in un appartamento: alcune persone intossicate, ecco cosa è successo - CorriereCitta : Pomezia, resta chiusa sul balcone, ma all’interno ha il fuoco acceso: momenti di paura in via Roma -