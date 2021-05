Paura a Pomezia, grosso incendio in un appartamento: alcune persone intossicate, ecco cosa è successo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Paura stanotte a Pomezia intorno all’1.40 circa. Un incendio è scoppiato in un appartamento situato in Via Federico Confalonieri al civico 29. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco. incendio a Pomezia: due persone intossicate dal fumo Il rogo ha interessato l’interno di un appartamento al sesto piano. I Vigili del Fuoco, intervenuti immediatamente, hanno soccorso due persone rimaste intossicate dal fumo che sono poi state trasportate all’ospedale S.Eugenio. Sono stati evacuati i due piani sovrastanti. Sul posto Funzionario di guardia, 118 e Polizia di Roma Capitale per quanto di loro competenza. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 maggio 2021)stanotte aintorno all’1.40 circa. Unè scoppiato in unsituato in Via Federico Confalonieri al civico 29. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco.: duedal fumo Il rogo ha interessato l’interno di unal sesto piano. I Vigili del Fuoco, intervenuti immediatamente, hanno soccorso duerimastedal fumo che sono poi state trasportate all’ospedale S.Eugenio. Sono stati evacuati i due piani sovrastanti. Sul posto Funzionario di guardia, 118 e Polizia di Roma Capitale per quanto di loro competenza. su Il Corriere della Città.

