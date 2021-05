Pattinaggio artistico, Rika Kihira pensa già alla prossima stagione: “In arrivo un nuovo libero” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Rika Kihira è pronta a ripartire. Digerito un finale di stagione opaco, caratterizzato dalla settima piazza ottenuta ai Mondiali 2021 e da un World Team Trophy ampiamente sottotono (complice anche qualche problema fisico) la giapponese stella del Pattinaggio di figura ha concesso una lunga intervista pubblicata martedì 11 maggio sul sito ufficiale della Canon, il noto brand specializzato in prodotti ottici, dove ha parlato non solo delle gare più importanti dell’annata sportiva passata agli archivi, ma anche degli obiettivi futuri. L’allieva di Stèphane Lambiel, tra i vari argomenti, ha posto l’accento sul suo trasferimento in Svizzera, avvenuto nel 2020, nel bel mezzo di una pandemia globale e con un calendario internazionale privo di eventi di rilievo: “Ci sono stati momenti in cui ho lottato per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021)è pronta a ripartire. Digerito un finale diopaco, caratterizzato dsettima piazza ottenuta ai Mondiali 2021 e da un World Team Trophy ampiamente sottotono (complice anche qualche problema fisico) la giapponese stella deldi figura ha concesso una lunga intervista pubblicata martedì 11 maggio sul sito ufficiale della Canon, il noto brand specializzato in prodotti ottici, dove ha parlato non solo delle gare più importanti dell’annata sportiva passata agli archivi, ma anche degli obiettivi futuri. L’allieva di Stèphane Lambiel, tra i vari argomenti, ha posto l’accento sul suo trasferimento in Svizzera, avvenuto nel 2020, nel bel mezzo di una pandemia globale e con un calendario internazionale privo di eventi di rilievo: “Ci sono stati momenti in cui ho lottato per ...

Advertising

BlunoteWeb : #PattinaggioArtisticoTaranto: Successi e sorrisi a #Giovinazzo - rdegiorgi53 : Successi e sorrisi per il Pattinaggio Artistico Taranto - TSTARANTO : Successi e sorrisi per il Pattinaggio Artistico Taranto - Antetempo : @thatslibero @pierpi13 Ai sampietrini? Direi di no. L'asfalto è più sicuro per le 2 ruote, e quello che è polemica… - IperboreaLibri : RT @booksmarcopolo: Sigge ama il pattinaggio artistico, lo fa ed è bravo però i compagni lo prendono in giro, lo chiamano frocio e Sigge sm… -