Patrizia De Blanck dopo il vaccino: "Me lo sono tolto di mezzo" (Di mercoledì 12 maggio 2021) La contessa Patrizia De Blanck, che abbiamo avuto modo di conoscere meglio, durante la sua partecipazione, al grande Fratello Vip, ha postato su instagram, una sua foto, mentre si fa inoculare il vaccino. Patrizia De Blanck, mentre si sottopone a vaccinazioneLa contessa, si è sottoposta poche ore fa, alla seconda dose del vaccino Moderna, di cui lei stessa, come già detto, ha dato l'annuncio. Simpatica ed ironica, come d'altronde, è, anche il carattere della contessa, la didascalia, sotto la foto che la ritrae: "Contessini miei ho fatto la seconda dose del vaccino Moderna. E' andato tutto perfettamente e sto bene. Ora ho finito, che bello me lo sono tolto di mezzo! Vi mando un bacio".

