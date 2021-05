Parma, si fa male Gervinho: il comunicato del club (Di mercoledì 12 maggio 2021) Piove sul bagnato in casa Parma. Dopo Kucka, altra tegola per mister D’Aversa in vista della gara dell’Olimpico contro la Lazio. “Gervinho, dato il persistere del fastidio dovuto a una fibrosi muscolare, per precauzione rimarrà ad allenarsi a Collecchio”, questo il tweet della società che ha inoltre reso noto: “Al suo posto tra i convocati é stato inserito Chaka Traoré“. FOTO: Twitter Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) Piove sul bagnato in casa. Dopo Kucka, altra tegola per mister D’Aversa in vista della gara dell’Olimpico contro la Lazio. “, dato il persistere del fastidio dovuto a una fibrosi muscolare, per precauzione rimarrà ad allenarsi a Collecchio”, questo il tweet della società che ha inoltre reso noto: “Al suo posto tra i convocati é stato inserito Chaka Traoré“. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Marcky94 : @massimo_macs radu personalmente non lo vedo male, certo essere il titolare dell'inter non è come esserlo a Parma e… - GianScudieri : Il giornalismo sportivo non è il Male, ma diciamo che si è fatto una cattiva nomea da solo. Manenti venne accolto… - il_Gino : Ancora fermo dentro a un Autogrill a Parma, gente disperata: sta girando una in lacrime che dice di farla passare c… - Davide68509700 : @rubio_chef Articolo della gazzetta di Parma, giornale più antico di Italia, mi sa che l'età le ha fatto male alla… - mario78691820 : @Kyle_J_Krause @WSJ Articolo interessante. Non deve essere male vivere da quelle parti. La similitudine con Parma nasce spontanea.?? -