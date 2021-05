Parla il legale di Gervasoni: “Ma quale vilipendio, si mette a tacere il pensiero libero” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag – La procura di Roma ha indagato 11 persone, accusate di offesa all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica. Tra gli indagati c’è pure il professor Marco Gervasoni, docente universitario finito in un calderone senza capo né coda fatto filtrare in modo fumoso sui media. Sulla vicenda abbiamo intervistato Augusto Sinagra, legale di Gervasoni e professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato, ieri il professore Gervasoni è stato svegliato all’alba dai carabinieri del Ros. Il controllo del dibattito viene affidato addirittura all’antiterrorismo. Siamo davvero di fronte a una psicopolizia orwelliana? “La vicenda ricorda l’immagine di un colpo di artiglieria pesante per colpire una supposta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag – La procura di Roma ha indagato 11 persone, accusate di offesa all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica. Tra gli indagati c’è pure il professor Marco, docente universitario finito in un calderone senza capo né coda fatto filtrare in modo fumoso sui media. Sulla vicenda abbiamo intervistato Augusto Sinagra,die professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato, ieri il professoreè stato svegliato all’alba dai carabinieri del Ros. Il controllo del dibattito viene affidato addirittura all’antiterrorismo. Siamo davvero di fronte a una psicopolizia orwelliana? “La vicenda ricorda l’immagine di un colpo di artiglieria pesante per colpire una supposta ...

