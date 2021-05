Parco Ostia Antica celebra la European Heritage Label (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – Il Parco archeologico di Ostia Antica ospitera’ una cerimonia per svelare la targa celebrativa del titolo conferito agli scavi di Ostia Antica dalla Commissione europea, il Marchio del Patrimonio culturale europeo (European Heritage Label). L’appuntamento e’ per venerdi’ 14 maggio, dalle ore 11, nel teatro romano di Ostia Antica (antistante l’ampio parcheggio disponibile per i cronisti), in viale dei Romagnoli, 717. Alla cerimonia prenderanno parte il sottosegretario di Stato alla Cultura, Lucia Borgonzoni, il direttore Generale Musei, Massimo Osanna, e il direttore del Parco archeologico di Ostia Antica, Alessandro D’Alessio. A seguire il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – Ilarcheologico diospitera’ una cerimonia per svelare la targativa del titolo conferito agli scavi didalla Commissione europea, il Marchio del Patrimonio culturale europeo (). L’appuntamento e’ per venerdi’ 14 maggio, dalle ore 11, nel teatro romano di(antistante l’ampio parcheggio disponibile per i cronisti), in viale dei Romagnoli, 717. Alla cerimonia prenderanno parte il sottosegretario di Stato alla Cultura, Lucia Borgonzoni, il direttore Generale Musei, Massimo Osanna, e il direttore delarcheologico di, Alessandro D’Alessio. A seguire il ...

