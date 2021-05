Paratici: «Gravina ha buon senso come Agnelli. Sull’addio di Buffon…» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Paratici a Dazn: le dichiarazioni del dirigente prima di Sassuolo Juve, sfida valida per la 36esima giornata di campionato Fabio Paratici parla a Dazn prima di Sassuolo-Juve. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI PARTITA – «Sappiamo l’importanza della partita. Siamo in rincorsa e ancora in piedi. Ci giochiamo tutte le nostre possibilità, al piano B penseremo quando sarà il momento. Ora siamo concentrati su quello che dobbiamo fare». LOCATELLI – «È un bravo giocatore del Sassuolo. Non siamo in tempo di mercato, la priorità è la gara che è importante». SUPERLEGA – «Il presidente di Gravina è di buon senso come Agnelli. Ci sarà un dialogo. Ne ha già parlato ampiamente Agnelli, non è il caso di discuterne». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021)a Dazn: le dichiarazioni del dirigente prima di Sassuolo Juve, sfida valida per la 36esima giornata di campionato Fabioparla a Dazn prima di Sassuolo-Juve. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI PARTITA – «Sappiamo l’importanza della partita. Siamo in rincorsa e ancora in piedi. Ci giochiamo tutte le nostre possibilità, al piano B penseremo quando sarà il momento. Ora siamo concentrati su quello che dobbiamo fare». LOCATELLI – «È un bravo giocatore del Sassuolo. Non siamo in tempo di mercato, la priorità è la gara che è importante». SUPERLEGA – «Il presidente diè di. Ci sarà un dialogo. Ne ha già parlato ampiamente, non è il caso di discuterne». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Juve, Paratici: 'Buffon ci ha avvisato mesi fa. Sul piano B...' - Juventina962 : Come trolla Paratici nessuno mai?? Gravina persona di buon senso,Fabione?????????? - junews24com : Superlega Juve, Paratici chiarisce: «Gravina e Agnelli persone di buon senso» - - PassioneCalc10 : RT @_Morik92_: #Paratici a Dazn: '#Gravina persona di buon senso come #Agnelli, ci sarà dialogo. Sulla Superlega non c'è bisogno di dilunga… - _Morik92_ : #Paratici a Dazn: '#Gravina persona di buon senso come #Agnelli, ci sarà dialogo. Sulla Superlega non c'è bisogno d… -