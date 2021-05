Paratici: “Gravina è una persona di buonsenso, come il presidente Agnelli. Ci sarà dialogo” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Fabio Paratici, managing director della football area della Juventus, ha parlato anche del tema Super Lega prima della gara col Sassuolo ai microfoni di DAZN: “Gravina è una persona di buonsenso come il nostro presidente. Ci sarà un dialogo tra di loro, di questi temi ha già parlato il presidente e parlerà sempre lui”. Foto: ESPN L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) Fabio, managing director della football area della Juventus, ha parlato anche del tema Super Lega prima della gara col Sassuolo ai microfoni di DAZN: “è unadiil nostro. Ciuntra di loro, di questi temi ha già parlato ile parlerà sempre lui”. Foto: ESPN L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

