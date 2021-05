Paolo Rossi: Vicenza omaggia il suo campione (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il comune di Vicenza ha deciso di dedicare a Paolo Rossi, suo ex illustre concittadino ed eroe del Mundial ’82 scomparso lo scorso 10 dicembre, una nuova piazza antistante lo stadio Menti. Paolo Rossi: come sarà la piazza a lui dedicata? Verrà attuata una vera e propria riqualificazione attraverso la creazione di un’ isola pedonale con l’inserimento di areae verdi con percorsi ciclabili e una nuova pavimentazione. Inoltre il progetto prevede una gigantografia e una statua di bronzo dedicate al campione. Largo Paolo Rossi diventerà cosi il suo indirizzo della sede legale del club biancorosso e avrà un numero civico ben preciso, il 9. L’ annuncio è stato dato dal sindaco del capoluogo, Francesco Rucco, intervenuto nella sala stampa dello stadio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il comune diha deciso di dedicare a, suo ex illustre concittadino ed eroe del Mundial ’82 scomparso lo scorso 10 dicembre, una nuova piazza antistante lo stadio Menti.: come sarà la piazza a lui dedicata? Verrà attuata una vera e propria riqualificazione attraverso la creazione di un’ isola pedonale con l’inserimento di areae verdi con percorsi ciclabili e una nuova pavimentazione. Inoltre il progetto prevede una gigantografia e una statua di bronzo dedicate al. Largodiventerà cosi il suo indirizzo della sede legale del club biancorosso e avrà un numero civico ben preciso, il 9. L’ annuncio è stato dato dal sindaco del capoluogo, Francesco Rucco, intervenuto nella sala stampa dello stadio ...

Advertising

AAlciato : Così sarà Largo Paolo Rossi a Vicenza ???? @SkySport @LRVicenza @CittadiVicenza - Corriere : Paolo Rossi e il testamento per le figlie: «Rose rosse per loro ad ogni compleanno» - MediasetTgcom24 : Paolo Rossi, reso noto il testamento: 'Rose rosse per il compleanno delle mie figlie' #paolorossi… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: #12maggio A #Vicenza in arrivo ''Largo Paolo Rossi'' dinanzi allo Stadio Menti. Il servizio di Elena Chemello #ioseguotgr… - psb_original : Vicenza, il piazzale antistante al 'Menti' diventerà 'Largo Paolo Rossi': in costruzione anche la statua di Pablito… -