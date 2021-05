Paolo Rossi, incredibile retroscena del passato: “Erano contrari” (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’attore Paolo Rossi ha voluto confidare un incredibile retroscena che riguarda il suo passato e la sua decisione di intraprendere la carriera artistica: scopriamo cosa ha raccontato. La confessione di Paolo Rossi (Getty images)Questa sera Canale 5 ci propone una commedia divertentissima con l’attore Paolo Rossi: stiamo parlando di Poveri ma ricchissimi, il sequel del film Poveri ma ricchi. I due film seguono le vicende dalla fortunata famiglia Tucci, che all’improvviso vince ben 100 milioni di euro, diventando di fatto ricchissima. Tra gag spassose e situazioni fuori dal comune, in questo secondo episodio la fortunata famiglia cercherà di entrare nel mondo della politica e di proclamare il loro piccolo paese un Principato. ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’attoreha voluto confidare unche riguarda il suoe la sua decisione di intraprendere la carriera artistica: scopriamo cosa ha raccontato. La confessione di(Getty images)Questa sera Canale 5 ci propone una commedia divertentissima con l’attore: stiamo parlando di Poveri ma ricchissimi, il sequel del film Poveri ma ricchi. I due film seguono le vicende dalla fortunata famiglia Tucci, che all’improvviso vince ben 100 milioni di euro, diventando di fatto ricchissima. Tra gag spassose e situazioni fuori dal comune, in questo secondo episodio la fortunata famiglia cercherà di entrare nel mondo della politica e di proclamare il loro piccolo paese un Principato. ...

Advertising

SkySport : Vicenza, a Paolo Rossi dedicata l'area antistante lo stadio Menti - Corriere : Paolo Rossi e il testamento per le figlie: «Rose rosse per loro ad ogni compleanno» - MediasetTgcom24 : Paolo Rossi, reso noto il testamento: 'Rose rosse per il compleanno delle mie figlie' #paolorossi… - scastaldi9 : RT @albertopetro2: @migliaccio31 @smarucci461 @paoloigna1 @karmendida @CristianeGLima @ValerioLivia @PreziosaGemma @GerberArancio @gori_mag… - GiovanniLanzi2 : RT @AlessandroSali4: @GiovanniLanzi2 Deve convocare Raspadori che può diventare come Paolo Rossi o Totò Schillaci -