Paolo Brosio | la storia con Maria Laura è finita | l’annuncio – FOTO

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il giornalista e personaggio televisivoha chiuso la suad’amore con. A farlo sapere proprio la ragazza. “C’eravamo tanto amati”…questo potrebbe essere il titolo della… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta daFrancesca Galizia su BlogLive.it.

Sembra ormai finita la storia frae la giovane fidanzata Maria Laura De Vitis . I due si sono fidanzati, fra numerose polemiche, prima dell'ingresso dial Grande Fratello Vip, ma ora pare che l'amore sia arrivato al ...Love story al capolinea trae Maria Laura De Vitis . A dare l'annuncio in una delle sue Instagram Storie è stata la modella 22enne che ha scritto: 'Io ein questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro ...Non è chiaro il motivo che abbia portato alla rottura, anche se c’è chi ha ipotizzato che i 42 anni di differenza abbiano influito nella decisione ...Il giornalista e personaggio televisivo Paolo Brosio ha chiuso la sua storia d'amore con Maria Laura. A farlo sapere proprio la ragazza.