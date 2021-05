Paolo Brosio | la notizia improvvisa | l’annuncio in diretta Tv Si è lasciato con Maria Laura De Vitis

(Di mercoledì 12 maggio 2021)Desi sono lasciati. Lo ha annunciato la modella 22enne via Instagram, spiegando ai suoi fan di aver preso la decisione di comune accordo con il giornalista. La loro storia aveva fatto parecchio chiacchierare, per via della loro differenza di età. Nonostante le voci su un possibile flirt di lei con un giovane imprenditore,hanno sempre difeso il loro amore, scambiandosi baci davanti alle telecamere dei salotti tv e smentendo ogni accusa. Il giornalista ha sempre sostenuto di fidarsi ciecamente della compagna. L'annuncio diDe, ospite frequente dei salotti di Barbara d'Urso, è ...

Advertising

ElisaDiGiacomo : Paolo Brosio, Marialaura De Vitis annuncia la rottura su IG: 'Purtroppo è finita' - infoitcultura : Tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis è finito l’amore - zazoomblog : Perché Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono lasciati? L’annuncio di lei - #Perché #Paolo #Brosio #Maria… - zazoomblog : La De Vitis e Paolo Brosio si sono lasciati: le stories di lei - #Vitis #Paolo #Brosio #lasciati: - Pepautore : Maria Laura De Vitis annuncia la fine del rapporto con Paolo Brosio. Ecco un'altra Maria che prima appare e poi scompare. #paolobrosio -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Brosio

Ex fidanzata die nota modella, spesso ospite delle trasmissioni di Barbara D'Urso, ecco quanto guadagna Maria Laura De Vitis. Diventata nota al grande pubblico per via della sua relazione con...e Maria Laura De Vitis si sono lasciati! Ad annunciare la rottura è stata lei su Instagram e lui ha confermato ...Dopo aver difeso a spada tratta la loro romantica liaison, Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono detti addio. Ad annunciarlo, via social, è stata proprio la modella 22enne. Paolo Brosio e Maria ...Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis avevano sempre difeso il loro amore anche quando avevano iniziato a circolare le voci su un possibile flirt di lei con un giovane imprenditore. Oltre alla differenz ...