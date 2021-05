Paolo Brosio e la 22enne Marialaura De Vitis | è finita Lei si sfoga sui social | “Eravamo una coppia vera”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Niente da fare perDe: storia d’amore al capolinea. L’annuncio della rottura è arrivato direttamente dalla modellasu Instagram: “Io ein questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi, di comune accordo, siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione purtroppo è. Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme comenon verrà mai cancellato da nessuno”. Infine ha aggiunto: “rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche lui pensa di me la stessa cosa”. Laera uscita allo scoperto lo scorso autunno, dopo la partecipazione del ...

Advertising

zazoomblog : Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis ufficiale: è finita - #Paolo #Brosio #Maria #Laura #Vitis - pirata_21 : Il #Papa:'La preghiera fa miracoli'. Ha visto l'ex di Paolo Brosio. - Sertan82589770 : Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono lasciati: 'Amore finito' - zazoomblog : Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono lasciati - #Paolo #Brosio #Maria #Laura #Vitis - ElisaDiGiacomo : Paolo Brosio, Marialaura De Vitis annuncia la rottura su IG: 'Purtroppo è finita' -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Brosio

Love story al capolinea trae Maria Laura De Vitis . A dare l'annuncio in una delle sue Instagram Storie è stata la modella 22enne che ha scritto: 'Io ein questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro ...Un amore al capolinea.e Marialaura De Vitis , insieme " pubblicamente " dallo scorso anno, hanno reso noto di comune accordo la fine della propria relazione. "Io ein questi giorni ci siamo visti per ...Sembra ormai finita la storia fra Paolo Brosio e la giovane fidanzata Maria Laura De Vitis. I due si sono fidanzati, fra numerose polemiche, prima dell’ingresso di Paolo al Grande Fratello ...E' arrivata al capolinea la storia d'amore tra Paolo Brosio e Marialaura De Vitis. A dare la notizia è stata la giovane tramite un post pubblicato nelle sue Instagram Stories. "Io e Paolo in questi gi ...