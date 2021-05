Palmeri: “Napoli inferiore solo ad Atalanta ed Inter. Gattuso? Stavolta sono i napoletani la causa del proprio male” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda sulla radio ufficiale della SSC Napoli Radio Kiss Kiss Napoli, è Intervenuto il giornalista Tancredi Palmeri. Ecco quanto espresso: “Il Napoli va matematicamente in Champions League se vincono la prossima e la Juventus non va oltre il pareggio con una tra Sassuolo o Inter. Gli azzurri a livello di gioco sono inferiori solo ad Atalanta ed Inter. Gattuso? I napoletani questa volta sono la causa del proprio male creando un clima ostile intorno all’allenatore”. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda sulla radio ufficiale della SSCRadio Kiss Kiss, èvenuto il giornalista Tancredi. Ecco quanto espresso: “Ilva matematicamente in Champions League se vincono la prossima e la Juventus non va oltre il pareggio con una tra Sassuolo o. Gli azzurri a livello di giocoinferioriaded? Iquesta voltaladelcreando un clima ostile intorno all’allenatore”.

