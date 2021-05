Pallone d’oro VPG Italia 2021, i candidati: ChrisChance, capitano di HSL e della Nazionale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo Afrogaz ed ArberVeliu, passiamo al terzo giocatore candidato al Pallone d’oro di VPG Italia 2021 (legato alle competizioni su PS). E si torna in difesa, dopo aver parlato dell’attaccante ArberVeliu, presentandovi (per chi non lo conoscesse già, data l’importanza nel movimento Pro Club) ChrisChance. LEGGI ANCHE => Pallone d’oro VPG Italia 2021 per i migliori Pro Players su PS: l’annuncio ufficiale Difensore di HSL e della Nazionale, è frattanto il capitano di entrambe le compagini. Parliamo di un caposaldo del movimento, come dicevamo: da capitano della Nazionale ha portato gli azzurri ad un passo dal titolo iridato (solo la ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo Afrogaz ed ArberVeliu, passiamo al terzo giocatore candidato aldi VPG(legato alle competizioni su PS). E si torna in difesa, dopo aver parlato dell’attaccante ArberVeliu, presentandovi (per chi non lo conoscesse già, data l’importanza nel movimento Pro Club). LEGGI ANCHE =>VPGper i migliori Pro Players su PS: l’annuncio ufficiale Difensore di HSL e, è frattanto ildi entrambe le compagini. Parliamo di un caposaldo del movimento, come dicevamo: daha portato gli azzurri ad un passo dal titolo iridato (solo la ...

