Palermo, la cooperativa del gol: Valente bomber in assenza di Lucca, ma nell'era Filippi segnano in tanti

La cooperativa del gol. La proposta offensiva del Palermo, complice la sosta forzata ai box di Lorenzo Lucca, ha mutato tracce e dinamiche della proposta offensiva. Questo il tema approfondito sull'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" che sottolinea il cambio di pelle della compagine rosanero nell'ultimo scorcio di stagione relativamente al modo di attaccare la porta avversaria e concretizzare la mole di gioco sviluppata. L'infortunio al ginocchio occorso a Lucca nel match contro il Monopoli ha costretto il classe 2000 a saltare sei partite, soltanto panchina per lui nel primo turno dei playoff contro il Teramo. In questo frangente il bomber dei siciliani è divenuto Nicola Valente (quattro reti in cinque gare) seguito da Floriano (due centri dal dischetto), Santana, Rauti, Lancini.

