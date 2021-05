Palermo, esami strumentali per Rauti: la diagnosi dell’infortunio e il report clinico (Di mercoledì 12 maggio 2021) E' uscito anzitempo dal campo in occasione della sfida playoff contro il Teramo.Stiamo parlando di Nicola Rauti. L'attaccante del Palermo nelle ultime ore si è sottoposto ad una risonanza magnetica, eseguita presso il Policlinico di Palermo dal prof. Pietro Cimino, che - come ha reso noto il club di viale del Fante attraverso il proprio sito di riferimento - ha confermato la diagnosi clinica del dottor Roberto Matracia: distrazione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso. Leggi su mediagol (Di mercoledì 12 maggio 2021) E' uscito anzitempo dal campo in occasione della sfida playoff contro il Teramo.Stiamo parlando di Nicola. L'attaccante delnelle ultime ore si è sottoposto ad una risonanza magnetica, eseguita presso il Polididal prof. Pietro Cimino, che - come ha reso noto il club di viale del Fante attraverso il proprio sito di riferimento - ha confermato laclinica del dottor Roberto Matracia: distrazione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso.

