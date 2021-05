Palermo, al via i lavori per il Centro Sportivo: nasce la “nuova casa” del club rosanero (Di mercoledì 12 maggio 2021) Al via i lavori a Torretta.Lo scorso 27 aprile è stato ufficialmente protocollato al Comune di Torretta il progetto definitivo del nuovo Centro Sportivo del Palermo, nel rispetto delle prescrizioni normative previste e di concerto con le indicazioni assunte dal Coni e dall'Istituto del Credito Sportivo. E' stata richiesta, dunque, l'istituzione di una conferenza di servizi, al fine di accelerare il procedimento amministrativo per avviare i lavori nel più breve tempo possibile. lavori che sono già iniziati, come annunciato dal club di viale del Fante attraverso i propri social."Ruspe in azione, i lavori a Torretta sono iniziati! Presto il campo comunale sarà consegnato al Palermo e, alla fine dei ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 12 maggio 2021) Al via ia Torretta.Lo scorso 27 aprile è stato ufficialmente protocollato al Comune di Torretta il progetto definitivo del nuovodel, nel rispetto delle prescrizioni normative previste e di concerto con le indicazioni assunte dal Coni e dall'Istituto del Credito. E' stata richiesta, dunque, l'istituzione di una conferenza di servizi, al fine di accelerare il procedimento amministrativo per avviare inel più breve tempo possibile.che sono già iniziati, come annunciato daldi viale del Fante attraverso i propri social."Ruspe in azione, ia Torretta sono iniziati! Presto il campo comunale sarà consegnato ale, alla fine dei ...

Advertising

bonajuto : Il cantiere navale dei Malavoglia stritolato dai debiti e dalla burocrazia. Nasce un e-commerce per salvarlo.… - blogsicilia : #notizie #sicilia La via Montalbo si stringe attorno ai genitori di Giovanni morto a 24 anni -… - WiAnselmo : #Palermo, al via i lavori per il Centro Sportivo: nasce la 'nuova casa' del club rosanero - Mediagol : #Palermo, al via i lavori per il Centro Sportivo: nasce la 'nuova casa' del club rosanero - AnsaSicilia : Vaccini: al via anche in centri commerciali a Palermo. Entro una settimana al Centro La Torre poi al Poseidon di Ca… -