Pagelle Sampdoria Spezia: Pobega non basta, Keita di nuovo decisivo (Di mercoledì 12 maggio 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Sampdoria Spezia Le Pagelle dei protagonisti del match tra Sampdoria e Spezia, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Keita (Sampdoria) FLOP: Maggiore (Spezia) VOTI Sampdoria (4-3-1-2): Audero 6; Bereszynski 5, Yoshida 6, Tonelli 5,5, Augello 6; Candreva 5,5, Ekdal 6, Jankto 5,5; Verre 6,5 (dal 67’ Damsgaard 6); Quagliarella 6, Gabbiadini 5,5 (dal 63’ Keita 7). Allenatore: Ranieri 6. Spezia (4-3-3): Provedel 6; Ferrer 6, Erlic 6,5, Terzi 5,5, Bastoni 6; Maggiore 5,5 (dal 87? Verde s.v.), Sena 6,5 (dal 75? Estevez 6), Pobega 7,5 (dal 75? ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:) FLOP: Maggiore () VOTI(4-3-1-2): Audero 6; Bereszynski 5, Yoshida 6, Tonelli 5,5, Augello 6; Candreva 5,5, Ekdal 6, Jankto 5,5; Verre 6,5 (dal 67’ Damsgaard 6); Quagliarella 6, Gabbiadini 5,5 (dal 63’7). Allenatore: Ranieri 6.(4-3-3): Provedel 6; Ferrer 6, Erlic 6,5, Terzi 5,5, Bastoni 6; Maggiore 5,5 (dal 87? Verde s.v.), Sena 6,5 (dal 75? Estevez 6),7,5 (dal 75? ...

