Pagelle Atalanta Benevento | Muriel dominante | Benevento sterile in attacco

Advertising

anteprima24 : ** Le #Pagelle del ##Benevento - Hetemaj e Dabo lottano, l'attacco non c'è ** - JManiaSite : Vittoria importante al Mapei Stadium, ma vincono anche Atalanta e Milan e per la #Champions potrebbe non bastare ne… - sportli26181512 : Benevento, le pagelle di CM: Tuia evita la goleada, Improta e Caldirola da B: Atalanta-Benevento 2-0 Montipò...… - sportli26181512 : Atalanta, le pagelle di CM: Malinovskyi è un killer d’area, Muriel fa 22!: Atalanta-Benevento 2-0 Gollini 6:...… - MondoPrimavera : #EmpoliAtalanta, le pagelle degli azzurri ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Atalanta

Calcio News 24

Commenta per primo- Benevento 2 - 0 Gollini 6: rientra dopo la squalifica più fresco che mai, esce pronto sul cross lungo di Dabo. In anticipo sui corner ospiti, non si fa impressionare da Barba. Hateboer 6: ...- BENEVENTO 2 - 0 ( highlights -) 22' Muriel, 67' Pasalic(4 - 2 - 3 - 1) : Gollini; Hateboer, Romero, Palomino, Gosens (60' Djimsiti); De Roon. Freuler; Malinovskyi (60' Ilicic), Pessina (60' Pasalic), Muriel (67'...Le pagelle dei giallorossi: Montipò 5,5: Sui gol non ha colpe, per Muriel e Pasalic è tutto troppo semplice. Muriel lo impegna ma il coefficiente di difficoltà degli interventi non è alto. Tuia 6: ...Vincono tutte le rivali per la volata Champions. L'Inter già campione batte in casa la Roma, in coda Benevento sempre più in crisi.