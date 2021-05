PA, Brunetta: smart working regolato in contratti entro fine anno (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – Il lavoro agile, nella Pubblica amministrazione, troverà una sua regolazione nei contratti di lavoro entro fine anno. E’ quanto ha assicurato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, aprendo la riunione dell’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. “Avremo a regime, tra sei mesi, lo smart working – ha spiegato il Ministro – come una delle modalità contrattualizzate di espressione del lavoro pubblico e avremo esperienze da studiare, spero tutte di qualità e di successo. Questo è il percorso che abbiamo individuato: massimo pragmatismo, massima flessibilità e massima responsabilità, tenendo conto della soddisfazione dei cittadini e dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi. Senza nessun pregiudizio, e ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – Il lavoro agile, nella Pubblica amministrazione, troverà una sua regolazione neidi lavoro. E’ quanto ha assicurato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato, aprendo la riunione dell’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. “Avremo a regime, tra sei mesi, lo– ha spiegato il Ministro – come una delle modalità contrattualizzate di espressione del lavoro pubblico e avremo esperienze da studiare, spero tutte di qualità e di successo. Questo è il percorso che abbiamo individuato: massimo pragmatismo, massima flessibilità e massima responsabilità, tenendo conto della soddisfazione dei cittadini e dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi. Senza nessun pregiudizio, e ...

