“Oxygene” | nuovo film sci-fi da oggi su Netflix Trailer

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Disponibile dasuilthriller sci-fidiretto dal francese Alexandre Aja, già regista di Le colline hanno gli occhi, Piranha 3D e Crawl. Una coproduzione Francia-Stati Uniti sceneggiata da Christie LeBlanc con protagonista Mélanie Laurent, la Shoshanna di Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino. In merito alla, il regista Alexandre Aja ha dichiarato: “Dopo un periodo trascorso in isolamento, un progetto che nel suo nucleo esplora la reclusione e la claustrofobia è stato un gioco da ragazzi, quasi una necessità. Ricordo di aver letto il copione di Christie LeBlanc quando è apparso nella Black List. Ha catturato così bene un’esperienza di sopravvivenza intensa che mi ha fatto pensare a Buried, ma con una svolta che in...

Advertising

MadMassit : Abbiamo visto in anteprima Oxygène, il nuovo sci-fi Netflix di Alexandre Aja con Mélanie Laurent: la recensione… -

Ultime Notizie dalla rete : Oxygene nuovo

Prendiamo il caso di Oxygène ,lungometraggio fantascientifico approdato su Netflix. Il lavoro di Alexandre Aja (forse vi ricorderete di lui per Crawl " Intrappolati , o Horns ) è un ...Oxygène è ilfilm ad alta tensione in uscita per Netflix a maggio 2021: dove arrivano la forza e il coraggio di una ...Disponibile da oggi 12 maggio il nuovo thriller sci-fi "Oxygene", diretto da Alexandre Aja e con Melanie Laurent come protagonista.Oxygène (o Oxygen), il nuovo thriller claustrofobico di Alexandre Aja, esce su Netflix il 12 maggio. Trailer, trama e cast del film.