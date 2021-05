Ostia | Raggi inaugura nuovo skatepark ma mancano tribune

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – Ildi Roma e’ realta’. Questa mattina la sindaca di Roma, Virginia, ha tagliato idealmente il nastro delimpianto di livello internazionale, realizzato in circa due anni a, in via della Martinica. La struttura, con i suoi 870 metri quadrati di Bowl, ovvero la parte dedicata ai salti e alle competizioni acrobatiche agonistiche, e con la vicina area dedicata agli skaters piu’ giovani e inesperti, questa mattina e’ stata gia’ presa d’assalto da molti ragazzi con le loro tavole., pero’, ancora le. E per questo motivo al momento lodinon puo’ ospitare gare professionistiche di livello internazionale visto che per questo genere di competizioni la federazione chiede ...

Advertising

virginiaraggi : Continuano i nostri lavori di riqualificazione della pista ciclabile sul lungomare di Ostia, nel Municipio X, da pi… - GHERARDIMAURO1 : RomaDailyNews: Raggi: lungomare Ostia, continuano lavori pista ciclabile - RomaDailyNews. - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Ostia Tv: Ostia, Lega: 'Sulle case Armellini il Tar conferma le colpe della Raggi'. - GHERARDIMAURO1 : Ostia Tv: Ostia, Lega: 'Sulle case Armellini il Tar conferma le colpe della Raggi'. - BiagioSiracusa : RT @virginiaraggi: Guardate come abbiamo trovato la Fontana dello Zodiaco a Ostia, abbandonata al degrado e all’incuria. Veniva spesso vand… -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia Raggi

Quotidiano.net

Oggi rinasce lo Skate Park di, nell'area compresa tra via della Martinica e via Nostra Signora di Bonaria. La Sindaca di Roma, Virginia, ha inaugurato la struttura insieme alla presidente del X Municipio Giuliana di ...Roma " "Continuano i nostri lavori di riqualificazione della pista ciclabile sul lungomare di, nel Municipio X, da piazza Giuliano da Sangallo fino al porto. Chi ama le due ruote puo' percorrere la ciclabile per fare una bella passeggiata all'aria aperta, soprattutto in vista dell'estate.Roma - Il nuovo skatepark di Roma e' realta'. Questa mattina la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha tagliato idealmente il nastro del nuovo impianto di ...'La sentenza del Tar condanna l'amministrazione colpevole di non aver consentito alla proprietà di quegli immobili di effettuare importanti interventi di manutenzione e messa in sicurezza a causa dell ...