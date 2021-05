Oroscopo Vergine del giorno: previsioni del giorno 12/05/2021 (Di mercoledì 12 maggio 2021) I progetti di lavoro potrebbero procedere speditamente oggi, perché il brillante Mercurio lancerà cenni amichevoli verso Saturno nel tuo settore del lavoro. Saturno è incredibilmente laborioso e, grazie alla sua collaborazione con Mercurio, potresti godere di una capacità di concentrazione veramente notevole. Ciò che ti sei prefissa di realizzare, sei destinata a conquistare – ben al di là degli obiettivi giornalieri. Questo potrebbe anche essere un grande giorno per fare una presentazione, perché saprai apparire capace e competente. Saturno porta anche resilienza, quindi dedicati a progetti che speri possano durare a lungo. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 12 maggio 2021) I progetti di lavoro potrebbero procedere speditamente oggi, perché il brillante Mercurio lancerà cenni amichevoli verso Saturno nel tuo settore del lavoro. Saturno è incredibilmente laborioso e, grazie alla sua collaborazione con Mercurio, potresti godere di una capacità di concentrazione veramente notevole. Ciò che ti sei prefissa di realizzare, sei destinata a conquistare – ben al di là degli obiettivi giornalieri. Questo potrebbe anche essere un grandeper fare una presentazione, perché saprai apparire capace e competente. Saturno porta anche resilienza, quindi dedicati a progetti che speri possano durare a lungo. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

