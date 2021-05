Oroscopo Sagittario, domani 13 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 13 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario. Voi amici del Sagittario dovreste trovarvi davanti ad un’ottima giornata grazie al transito della Luna che nei vostri piani si configura come positiva! Infatti, seppur Giove, Mercurio e Venere siano decisamente dissonanti per voi, il luminare notturno riesce a mitigarne quasi completamente gli effetti negativi, garantendovi alcune ore di conviviale felicità, prive di problemi e ostacoli. Una grande dose di energie dovrebbe accompagnarvi fino a sera, ma dovreste prestare particolare attenzione a non ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 13? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Voi amici deldovreste trovarvi davanti ad un’ottima giornata grazie al transito della Luna che nei vostri piani si configura come positiva! Infatti, seppur Giove, Mercurio e Venere siano decisamente dissonanti per voi, il luminare notturno riesce a mitigarne quasi completamente gli effetti negativi, garantendovi alcune ore di conviviale felicità, prive di problemi e ostacoli. Una grande dose di energie dovrebbe accompagnarvi fino a sera, ma dovreste prestare particolare attenzione a non ...

Advertising

Sagittario_astr : 12/mag/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: - Sagittario_astr : 12/mag/2021: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Sagittario_astr : 12/mag/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: - suniverseeee : cercasi esperto di oroscopo che mi dicano come vedano una relazione sagittario-pesci no perditempo - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci Giovedì 13 maggio 2021… -