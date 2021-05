Oroscopo Sagittario del giorno: previsioni del giorno 12/05/2021 (Di mercoledì 12 maggio 2021) La tua comunicazione sarà particolarmente fluida oggi, e questo ti aiuterà a esprimere il tuo pensiero agli altri. L’eloquente Mercurio, nel tuo settore delle relazioni, lavorerà insieme a Saturno nella tua zona della comunicazione, suggerendo che gli scambi con il tuo compagno saranno calmi e costruttivi. Lo stesso sarà per gli accordi con i partner commerciali o con gli amici. La comunicazione risulterà facile, e tutti probabilmente si sentiranno ben compresi. Questo è un giorno a cinque stelle anche per firmare un contratto commerciale o qualsiasi accordo a lungo termine, come un contratto di locazione. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 12 maggio 2021) La tua comunicazione sarà particolarmente fluida oggi, e questo ti aiuterà a esprimere il tuo pensiero agli altri. L’eloquente Mercurio, nel tuo settore delle relazioni, lavorerà insieme a Saturno nella tua zona della comunicazione, suggerendo che gli scambi con il tuo compagno saranno calmi e costruttivi. Lo stesso sarà per gli accordi con i partner commerciali o con gli amici. La comunicazione risulterà facile, e tutti probabilmente si sentiranno ben compresi. Questo è una cinque stelle anche per firmare un contratto commerciale o qualsiasi accordo a lungo termine, come un contratto di locazione. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

