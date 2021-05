Oroscopo Pesci, domani 13 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 13 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci. Carissimi amici dei Pesci, quella di giovedì sembra essere una giornata piuttosto favorevole e positiva per quanto riguarda la sfera sentimentale e quella lavorativa! Mercurio e Venere sono dissonanti nei vostri piani astrali, ma Marte soffia forte sulle vostre vele garantendovi delle rinnovate ed ottime energie, oltre ad una buona dose di volontà per impegnarvi sul lavoro! Una brutta sfiducia in voi stessi potrebbe causarvi alcune incertezze nel corso di questa giornata, rallentando un ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 13? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei. Carissimi amici dei, quella di giovedì sembra essere una giornata piuttosto favorevole e positiva per quanto riguarda la sfera sentimentale e quella lavorativa! Mercurio e Venere sono dissonanti nei vostri piani astrali, ma Marte soffia forte sulle vostre vele garantendovi delle rinnovate ed ottime energie, oltre ad una buona dose di volontà per impegnarvi sul! Una brutta sfiducia in voi stessi potrebbe causarvi alcune incertezze nel corso di questa giornata, rallentando un ...

