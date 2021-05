Oroscopo Leone, domani 13 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 13 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone. Carissimi Leone, questo giovedì di maggio sembra volervi donare un’ottima serie di influssi favorevoli! In particolar modo, ai già ottimali Venere e Mercurio, si aggiungerà l’importante sostegno della Luna, forte e preponderante nei vostri piani astrali! Dovreste godere di un’eccellente dose di energie che si uniranno alla vostra naturale forza di spirito, per permettervi di affrontare e superare con il sorriso le piccole complicazioni che Saturno vi pone lungo il percorso. La vostra ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 13? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Carissimi, questo giovedì disembra volervi donare un’ottima serie di influssi favorevoli! In particolar modo, ai già ottimali Venere e Mercurio, si aggiungerà l’importante sostegno della Luna, forte e preponderante nei vostri piani astrali! Dovreste godere di un’eccellente dose di energie che si uniranno alla vostra naturale forza di spirito, per permettervi di affrontare e superare con il sorriso le piccole complicazioni che Saturno vi pone lungo il percorso. La vostra ...

